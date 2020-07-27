Глава РАН оценил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться не раньше 2021 года. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев, пишет «Интерфакс».
«В целом, когда мы говорим о тотальной вакцинации населения, десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время небыстрое. Я бы сказал, что если все будет нормально, как мы планируем и как планируется в других странах крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года», - сказал Александр Сергеев.
Глава РАН отметил, что занимает весьма «консервативную позицию» и осторожен в прогнозах.
«Разработка вакцин - дело очень долгое. Если вы хотите доказать, что та кандидатная вакцина, которую вы создали, действительно оберегает пациента в течение полугода, допустим, то, конечно, клинические тестирования этой вакцины должны проводиться долгое время», - уверен академик.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинацию людей из группы риска от COVID-19 могут начать в августе.