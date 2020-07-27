Глава РАН оценил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

21:09, 27 июля 2020, ПАИ

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться не раньше 2021 года. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев, пишет «Интерфакс».

«В целом, когда мы говорим о тотальной вакцинации населения, десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время небыстрое. Я бы сказал, что если все будет нормально, как мы планируем и как планируется в других странах крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года», - сказал Александр Сергеев.

Глава РАН отметил, что занимает весьма «консервативную позицию» и осторожен в прогнозах.

«Разработка вакцин - дело очень долгое. Если вы хотите доказать, что та кандидатная вакцина, которую вы создали, действительно оберегает пациента в течение полугода, допустим, то, конечно, клинические тестирования этой вакцины должны проводиться долгое время», - уверен академик.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинацию людей из группы риска от COVID-19 могут начать в августе.