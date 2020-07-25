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Общество

Вакцинацию людей из группы риска от COVID-19 могут начать в августе

Уже в августе может начаться вакцинация от коронавируса россиян из группы риска. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

Сейчас Минздрав уточняет, какие категории населении в первую очередь получат вакцину. Михаил Мурашко отметил, что это будут медики и те, кто чаще других сталкивается с инфицированными COVID-19.

Когда планируют начать массовую вакцинацию в России, пока не уточняется.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что Россия готова выпускать препарат, но в особых условиях: параллельно вакцинации должны продолжиться исследования эффективности и безопасности лекарства.

Регистрацию вакцина может получить уже в первой декаде августа.

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