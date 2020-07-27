Еще 13 человек заразились коронавирусом в Псковской области

22:40, 27 июля 2020, ПАИ

В Псковской области за сутки коронавирус выявили у 13 человек. Общее число заболевших в регионе достигло 3646. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«За последние сутки +13 новых случаев (+0 в активных очагах) при +49 выздоровевших. При этом, к сожалению, добавился ещё один умерший, а по итогам прошлой недели зафиксирован прирост числа заболевших более чем на 15%», - сообщил глава региона.

«Такая тенденция настораживает – особенно сейчас, когда экономика требует перехода на третий этап снятия противовирусных ограничений», - предостерег Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что все шаги, предпринятые регионом навстречу «привычному образу жизни», требуют внимательного отношения к соблюдениям требований Роспотребнадзора.

«Сейчас многие поверили в окончательную победу над COVID-19 и начали игнорировать санитарные требования. Друзья, расслабляться рано! - призвал губернатор. - Искренне призываю всех снова сосредоточить все свои усилия на защите своего здоровья и безопасности окружающих».

В Псковской области общее число выздоровевших достигло 2502 человек, жертвами коронавирусной инфекции стали 52 человека.