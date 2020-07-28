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Общество

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

 

The Witcher / Netflix

Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).

Шестисерийный проект расскажет о событиях, происходивших за 1200 лет до Геральта из Ривии, и появлении ведьмаков.

Руководить проектом будут шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик и сценарист Декан Де Барра. Известно, что в создании спин-оффа примет участие автор литературной саги о ведьмаке Геральте из Ривии, польский писатель Анджей Сапковский.

Сроки выхода сериала на экраны пока не разглашаются. Спин-офф планируется снимать в Великобритании.

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