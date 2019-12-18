Что смотреть в кино: финальный эпизод «Звездных войн», «Ведьмак» на Netflix и «Черное Рождество»

14:19, 18 декабря 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также премьеры ведущих стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин и сериалов, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе лучше не пропускать: финальный эпизод «Звездных войн» с вернувшимся в режиссерское кресло Джей Джей Абрамсом, долгожданный фэнтезийный сериал «Ведьмак» с Генри Кавиллом на Netflix и «Черное Рождество» Софи Такал - второй ремейк культового слэшера 1974 года.

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»/ Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker

История о семье Скайуокеров, задуманная Джорджем Лукасом в девяти эпизодах еще в далеких 70-х, завершается и «Скайуокер. Восход» - последняя серия трилогии сиквелов. Джедай(ка) Рэй (Дэйзи Ридли) должна будет одолеть новую «Империю», разобраться с грозным Кайло Реном (Адам Драйвер) и к тому же со своим туманным прошлым. Союз мятежников силен, и друзья не бросают Рэй: противостоять Темной стороне ей поможет первоклассный пилот повстанцев По Дэмерон (Оскар Айзек), сбежавший от Первого Ордена штурмовик Финн (Джон Бойега), вечно протяжно воющий Чубакка, а также незаменимые дроиды C-3PO (Энтони Дэниелс), R2-D2, BB-8. Внезапно для всех героев выяснится, что могучий ситх, первостепенный антагонист всей Далекой-далекой Галактики Дарт Сидиус – бывший сенатор Палпатин – остался жив после того, как в финале VI эпизода его скинул в бездонную шахту Звезды Смерти собственный ученик - Дарт Вейдер.

Вскоре после выхода восьмой серии франшизы, которую «по-своему» снял Райан Джонсон («Кирпич» «Достать ножи»), у преданных фанатов Звездной Саги внезапно отчего-то знатно «пригорело». На самом же деле VIII эпизод «Звездных войн» получился превосходным, пусть и несколько нетрадиционным. Но режиссерскую эстафету в этот раз все же перехватил Джей Джей Абрамс, поставивший совершенно невнятное «Пробуждение силы» в 2015 году - первую картину из трилогии сиквелов.

В заключительном эпизоде «Звездных войн» успела сыграть в нескольких сценах ныне покойная Кэрри Фишер. Кроме нее мы увидим на экране легендарных Марка Хэмилла, Билли Ди Уильямса – друга Хана Соло Лэндо Калриссиана, а также Иена Макдермида, вернувшегося после стольких лет к образу злобного Императора Палпатина.

Наивно было бы полагать, что IX эпизод станет действительно жирной точкой в истории «Звездных войн». Да, история семьи Скайуокеров действительно завершилась и, по словам продюсеров, франшиза ненадолго возьмет перерыв, но в планах у Disney (которая, как мы знаем, теперь владеет практически всем в Голливуде), естественно, уже есть идеи для следующих картин - вселенная франшизы позволяет развернуться на все 180 градусов и снять трилогию уже совсем о других персонажах. Во всяком случае, прямо сейчас на стриминге Disney Plus идет грандиозный «Мандалорец» - первый игровой сериал по «Звездным войнам» (а еще грядет отдельный сериал про Оби-Вана Кеноби) - так что скучать по пустыням Татуина, восходу двух лун и бластерам долго не придется.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» - в прокате с 19 декабря.

«Ведьмак»/ The Witcher

Подкачавшийся и натренированный Генри Кавилл («Человек из стали», «Лига справедливости») примерил на себя доспехи Геральта - сыграл в фэнтезийном сериале «Ведьмак», основанном на одноименной серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского из цикла «Сага о ведьмаке».

Состоящий из восьми эпизодов первый сезон сериала рассказывает о приключениях Геральта из Ривии – убийце злобных чудовищ, который старается найти свое место в непростом мире, где все – от эльфов до гномов – борются за выживание. Позже судьба сведет Геральта с могущественной колдуньей Йеннифер (Аня Чалотра) и молодой принцессой Цири (Фрейя Аллан).

Для Netflix фэнтезийный роман адаптировал сценарист Лорен Шмидт Хиссрич, известный по великолепным сериалам «Сорвиголова» и «Защитники» от Marvel, центральным режиссером, в частности, выступил Алик Сахаров, снявший великие сериалы «Клан Сопрано» и «Игра престолов». Изначально планировалось превратить восемь книг Сапковского в один фильм, но вице-президент международного подразделения Netflix Келли Люгенбиль настояла на сериале, заявив, что невозможно втиснуть такую гору романов в одну полнометражную картину. После нескольких утомительных переговоров продюсеры наконец прозрели: они вдохновились идеей сделать из такого огромного количества материала масштабный сериал и пошли навстречу. Рациональность и расчетливость Келли Люгенбиль не подвела создателей: «Ведьмака» еще до премьеры первого сезона уже продлили на второй, который начнут снимать в следующем году, а выйдет он уже в 2021-м.

Все восемь эпизодов первого сезона долгожданного «Ведьмака» выйдут на Netflix 20 декабря.

«Черное Рождество»/ Black Christmas

Если вдруг фильм «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк показался вам через чур сиропным и не произвел желаемого впечатления, то этому есть альтернатива в виде «Черного Рождества» - слэшера от продюсера Джейсона Блума (собственно, от студии Blumhouse Productions), в котором после вечеринки в кампусе университета нескольких девушек начинает преследовать неведомый маньяк в маске. Некоторые из девиц и вовсе бесследно пропадают: находят их, естественно, уже мертвыми.

Впрочем, «Черное Рождество» уже случалось, в далеком 1974 году, тогда режиссером выступил Боб Кларк и фильм вышел действительно пугающим и мрачным хоррором, который положил начало поджанру «слэшер». В 2006 году был выпущен ремейк, режиссером стал Глен Морган («Секретные материалы», «Пункт назначения»). Теперь же, спустя почти 13 лет, удочку решили закинуть в третий раз с прицелом уже на фем-поколение. В режиссерском кресле оказалась уже женщина - Софи Такал («Всегда сияй»), а главную роль исполнила обворожительная (но куда-то пропавшая с центральных ролей) Имоджен Путс («Грязь»).

Оригинальный фильм, кстати, был частично основан на реальной истории с серией убийств, которые произошли в Канадской провинции Квебек в Рождество. Сценарий тогда написал писатель Рой Мур, в новой версии - Софи Такал и Эйприл Вульф.

«Черное рождество» в прокате с 19 декабря.