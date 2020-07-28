Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор

09:30, 28 июля 2020, ПАИ

В Пскове 50-летний водитель Peugeot 607 не справился с управлением и врезался в припаркованные Kia Rio и ВАЗ-2107, после чего въехал в металлический забор. ДТП случилось 28 июля около 1:10 у дома № 9 на улице Маргелова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Водитель иномарки был пьян. В результате ДТП мужчина получил ушибы, но госпитализация не потребовалась.

Ночью на месте аварии работала аварийно-спасательная служба, медики и представители ДПС. Полиция проводит проверку.