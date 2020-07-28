0
10:32
10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию
10:30
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
10:13
Грозы надвигаются на Псковскую область
09:43
Август в Псковской области будет теплее нормы
09:41
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
09:34
Две трети россиян отказались заводить электронные трудовые книжки
09:30
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
Еще новости
Общество

Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор

В Пскове 50-летний водитель Peugeot 607 не справился с управлением и врезался в припаркованные Kia Rio и ВАЗ-2107, после чего въехал в металлический забор. ДТП случилось 28 июля около 1:10 у дома № 9 на улице Маргелова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • Ночью 28 июля нетрезвый пскович протаранил автомобили на улице Маргелова
    Фото: ПАИ
  • Ночью 28 июля нетрезвый пскович протаранил автомобили на улице Маргелова
    Фото: ПАИ
  • Ночью 28 июля нетрезвый пскович протаранил автомобили на улице Маргелова
    Фото: ПАИ
  • Ночью 28 июля нетрезвый пскович протаранил автомобили на улице Маргелова
    Фото: ПАИ
  • Ночью 28 июля нетрезвый пскович протаранил автомобили на улице Маргелова
    Фото: ПАИ
  • Ночью 28 июля нетрезвый пскович протаранил автомобили на улице Маргелова
    Фото: ПАИ
  • Ночью 28 июля нетрезвый пскович протаранил автомобили на улице Маргелова
    Фото: ПАИ
  • Ночью 28 июля нетрезвый пскович протаранил автомобили на улице Маргелова
    Фото: ПАИ
  • Ночью 28 июля нетрезвый пскович протаранил автомобили на улице Маргелова
    Фото: ПАИ

Водитель иномарки был пьян. В результате ДТП мужчина получил ушибы, но госпитализация не потребовалась.

Ночью на месте аварии работала аварийно-спасательная служба, медики и представители ДПС. Полиция проводит проверку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию
28 июля 2020
10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
28 июля 2020
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Грозы надвигаются на Псковскую область
28 июля 2020
Грозы надвигаются на Псковскую область
Август в Псковской области будет теплее нормы
28 июля 2020
Август в Псковской области будет теплее нормы
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
28 июля 2020
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
Две трети россиян отказались заводить электронные трудовые книжки
28 июля 2020
Две трети россиян отказались заводить электронные трудовые книжки
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
28 июля 2020
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
28 июля 2020
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Идет загрузка...