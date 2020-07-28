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Общество

Около 11 тысяч евроконтейнеров установил регоператор в Псковской области

С 1 января 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – компания ООО «Экопром» установил в Псковской области около 11 тысяч евроконтейнеров для сбора мусора. Они пришли на смену старым железным мусорным бакам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Экопрома».

«Евроконтейнеры соответствуют высоким стандартам качества и санитарно-эпидемиологическим требованиям», – отметили в компании. В числе их преимуществ: большая вместительность – объём контейнера составляет 1,1 кубометра; наличие крышки – исключает распространение запаха, а также возможное рассыпание отходов по территории; устойчивость к различным погодным условиям (контейнеры могут применяться при температуре от -40 до +60 градусов, без проблем переносят воздействия атмосферных осадков); сохранение первоначального внешнего вида на протяжении долгого времени; низкий вес, наличие специальных колесиков и кронштейнов захвата для оптимизации обслуживания.

В соответствии с пунктом № 13 постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с ТКО и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641» за содержание и оборудование контейнерных площадок отвечает местная администрация. Схемы площадок для накопления ТКО на территории сельских поселений формируются исходя из численности обслуживаемого населения, пользующегося контейнерами, и нормативов накопления ТКО.

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  • Ситуация с ТКО в Псковской области
Более 10 обращений еженедельно поступает в почтовый ящик «Экопрома» в Пскове Около 11 тысяч евроконтейнеров установил регоператор в Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по вопросам обращения с ТКО в Псковской области Объёмы мусора выросли летом в приграничных районах Псковской области Сергей Пайст: Большинство муниципалитетов находят средства на ликвидацию свалок Охват жителей Псковской области услугами регоператора ТКО составляет порядка 600 тысяч Отставание по вывозу ТКО из СНТ Псковского района ликвидировано Тарифы на вывоз мусора снижены в Псковской области В Усвятах бюджетные средства потратят на ликвидацию свалок 17 псковских организаций сферы отдыха и оздоровления заключили договоры с регоператором
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