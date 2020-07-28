Около 11 тысяч евроконтейнеров установил регоператор в Псковской области

15:27, 28 июля 2020, ПАИ

С 1 января 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – компания ООО «Экопром» установил в Псковской области около 11 тысяч евроконтейнеров для сбора мусора. Они пришли на смену старым железным мусорным бакам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Экопрома».

«Евроконтейнеры соответствуют высоким стандартам качества и санитарно-эпидемиологическим требованиям», – отметили в компании. В числе их преимуществ: большая вместительность – объём контейнера составляет 1,1 кубометра; наличие крышки – исключает распространение запаха, а также возможное рассыпание отходов по территории; устойчивость к различным погодным условиям (контейнеры могут применяться при температуре от -40 до +60 градусов, без проблем переносят воздействия атмосферных осадков); сохранение первоначального внешнего вида на протяжении долгого времени; низкий вес, наличие специальных колесиков и кронштейнов захвата для оптимизации обслуживания.

В соответствии с пунктом № 13 постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с ТКО и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641» за содержание и оборудование контейнерных площадок отвечает местная администрация. Схемы площадок для накопления ТКО на территории сельских поселений формируются исходя из численности обслуживаемого населения, пользующегося контейнерами, и нормативов накопления ТКО.