Три участника Великой Отечественной войны из Плюсского района получили телефоны с бесплатной связью

15:39, 28 июля 2020, ПАИ

Телефоны с бесплатной мобильной связью получили три участника Великой Отечественной войны из Плюсского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Региональное отделение партии «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» продолжают акцию «Телефоны фронтовикам».

В Плюсском районе телефоны с бесплатной связью вручены участникам Великой Отечественной войны Павлу Паклину, Зинаиде Горчаковой и Ивану Колосову.

Первым в районе телефон с пожизненной бесплатной мобильной связью получил житель деревни Заполье Павел Паклин. К фронтовику приехали исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат районного Собрания Виктор Федоров, участковый социальный работник Светлана Михайлова и руководитель Молодежного центра, волонтер Победы Елена Николаева.

Павел Иванович Паклин родом из деревни Дуброво Плюсского района. До войны пас скот в колхозе. Когда пришли немцы, жили в оккупации. Голодно было, выживали как могли. В 1943 году, когда немцы стали отправлять молодежь в Германию, ушёл в партизаны. С января по декабрь 1943 года воевал в составе 2-го полка 5-й Ленинградской партизанской бригады. Был ранен. После лечения в госпитале, в мае 44-го, вернулся домой в родную деревню. Родители к тому времени умерли, а старший брат был угнан в Германию. Пришлось взять на себя воспитание младших брата и сестры. Жили тогда в землянке, голодали, но выжили. После войны до 57-го года работал бригадиром в колхозе, потом до выхода на пенсию трудился в строительной бригаде колхоза «Прожектор». За военные заслуги награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу», медалью Жукова, юбилейными медалями. Сейчас живет в деревне Заполье.

«Поговорили о делах насущных, поинтересовались здоровьем и нуждами участника войны. Поблагодарили Павла Ивановича за его вклад в Великую Победу, за достойный пример нынешнему поколению. На улицу Павел Иванович уже не выходит, передвигается только по дому, а получив телефон, первым делом поинтересовался, куда позвонить, чтобы цены на бензин снизили. Присматривает за ним внучка: и днем, и ночью бежит, если позвонит. И подарок в этом случае как раз кстати», - рассказал Виктор Федоров.

Средство связи в подарок получила и еще одна жительница деревни Заполье, участница Великой Отечественной войны Зинаида Горчакова, военная служба которой проходила в тяжелейших условиях блокады Ленинграда.

С января 1942 года она служила в составе 5115-го эвакогоспиталя 42-й армии в должности санитара, потом разносила почту в штаб армии. Весть о победе застала ветерана в Прибалтике. После войны в составе 42-й армии она была направлена на Дальний Восток, после вернулась на свою малую родину в Заполье. Здесь с 1964-го по 1968 год трудилась телеграфисткой в отделении связи, потом была начальником военно-учетного стола Запольского сельского совета.

Также телефон вручен проживающему в деревне Кошелевицы участнику Великой Отечественной войны Ивану Колосову. Во время войны Иван Яковлевич попал сначала в трудовой, а потом в концлагерь, откуда сумел убежать и выйти к партизанам в Смоленской области. В Красную армию был призван в октябре 1943 года, воевал на 1-м Украинском фронте, боевое крещение получил на ст. Шепетовка Хмельницкой области. Принимал участие в Берлинской наступательной операции. После демобилизации в 1947 году приехал в г. Остров Псковской области. Окончил Псковский сельхозтехникум и Ленинградский сельскохозяйственный институт, занимался преподавательской деятельностью вплоть до выхода на пенсию в 1984 году.

Акция «Телефоны фронтовикам» реализуется партией «Единая Россия» совместно с Министерством цифрового развития, ведущими российскими операторами сотовой связи и общественным движением «Волонтёры Победы».

Кнопочный телефон прост в обращении. В него вставлена сим-карта, занесены необходимые для фронтовиков полезные номера: тревожных служб, службы социальной защиты, волонтёра. А специальная кнопка «SOS» на задней панели телефона позволит пожилым людям, не теряя ни секунды, сообщить о существующей проблеме и попросить о помощи.