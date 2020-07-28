Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом бессимптомно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что переболел коронавирусом бессимптомно, пишет РИА Новости.
«Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», - заявил Александр Лукашенко 28 июля во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД республики.
По данным на 28 июля, коронавирусом в Белоруссии заразилось 67 366 человек, погибло 543, выздоровело 60 669.