Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом бессимптомно

17:51, 28 июля 2020, ПАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что переболел коронавирусом бессимптомно, пишет РИА Новости.

«Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», - заявил Александр Лукашенко 28 июля во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД республики.

По данным на 28 июля, коронавирусом в Белоруссии заразилось 67 366 человек, погибло 543, выздоровело 60 669.