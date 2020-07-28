Объяснена необходимость капремонта проспекта Ленина в Великих Луках

18:36, 28 июля 2020, ПАИ

Тема предстоящего капитального ремонта проспекта Ленина стала одной из центральных на встрече главы Великих Лук Николая Козловского с общественными советниками главы города, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Глава городской администрации Любовь Романова, рассказывая о ключевых моментах предварительного проекта реконструкции проспекта Ленина, обосновала необходимость реконструкции главной транспортной магистрали.

На сегодняшний день инженерные сети, проходящие под проспектом, требуют замены. Водопровод был построен в 1960 году, канализационные сети – в 1960-е годы. Поэтому в силу изношенности они не справляются с нагрузками, что приводит к подтоплению, пояснила Любовь Романова.

Реконструкция позволит решить ещё одну проблему – предотвратить неровности и деформацию дорожного покрытия на центральной дороге, уточнила она.

Проект предполагает усиление грунтов и замену «дорожной одежды».

Также Любовь Романова рассказала о том, что на сегодняшний день благодаря корректировке проекта удалось сохранить более 330 лип, будет спилено 162 липы с компенсационной высадкой 48 деревьев и множества кустарников.

Помимо этого проект капремонта предполагает обновление тротуаров: они будут вымощены плиткой. По нормативным требованиям будут перенесены остановки. На проспекте установят новые опоры освещения и 24 светофора с созданием «зелёного коридора».

В продолжение темы член Общероссийской Ассоциации территориального общественного самоуправления Наталья Мельникова напомнила, что в настоящее время в городе проходят дворовые встречи с обсуждением предварительного проекта капремонта проспекта Ленина.