Мультимедийная выставка об Иоанне Крестьянкине откроется в Псково-Печерском монастыре 1 августа

21:04, 28 июля 2020, ПАИ

Мультимедийная выставка «Батюшка», посвящённая жизни архимандрита Иоанна (Крестьянкина), откроется в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 1 августа, пишет РИА «Новости».

Посетители выставки смогут увидеть видеохронику, личные вещи и письма архимандрита Иоанна, а также узнают о жизненных ситуациях и людях, которые «способствовали формированию духовного образа старца».

Кроме того, зрители познакомятся с «историями о том, как он применял свой дар духовничества для помощи людям». А в одном из семи залов выставки – в зале писем – можно будет взять на память распечатки цитат и советов отца Иоанна. В зале книг посетители смогут познакомиться с изданиями его трудов. Выставка в музее Псково-Печерского монастыря продлится до 31 октября.

Патриарх Пимен и патриарх Алексий II приезжали к отцу Иоанну за советом в их личной духовной жизни и в решении значимых общецерковных вопросов, напомнили в обители. Многие известные духовники XX века почитали его как своего наставника и называли «духовником духовников».

Экспозицию организовали издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный странник», Министерство культуры России, Патриарший совет по культуре и Фонд гуманитарных проектов. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культура» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Сайт, посвящённый памяти архимандрита Иоанна (Крестьянкина), здесь>>>.