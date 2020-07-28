Псковские власти ведут переговоры с заводом в Ярославле для переработки батареек

21:44, 28 июля 2020, ПАИ

Псковские власти ведут переговоры с заводом в Ярославле по поводу переработки собранных в Пскове батареек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, об этом заявил депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев в ходе круглого стола 28 июля.

Сейчас просчитывается себестоимость транспортировки до завода для решения вопроса финансирования. «Сейчас надо вывезти то, что собрано, и дальше уже искать возможность бюджетной поддержки», – отметил Валерий Тюменцев.

В настоящее время силами инициативных граждан и общественных организаций в Пскове проводится первичный сбор батареек, но для транспортировки собранных батареек необходимы средства. Транспортировать отходы может только организация, владеющая соответствующей лицензией, пояснила представитель природоохранной межрайонной прокуратуры Алина Сухарькова.

Отмечалось, что средства могут быть заложены в бюджетные программы, коммерческие маркетинговые планы или спонсорские программы. Есть возможность субсидирования данного вопроса через поддержку общественных инициатив.

Кроме этого, рассмотрели вопрос о порядке сбора и утилизации ртутьсодержащих ламп. «Порядок сбора ртутьсодержащих ламп в законодательстве детально определён. Над процессом их сбора и утилизации нужен только тщательный контроль», – пояснила заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Татьяна Можжина.

В круглом столе также приняли участие председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова, начальник отдела контроля правил благоустройств контрольного управления администрации города Пскова Александр Сергеев, начальник отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля Управления городского хозяйства администрации города Пскова Сергей Абрамов, директор ООО «Микрорайон № 2» Дмитрий Гусаков, директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов, представители промышленных, общественных и торговых предприятий.