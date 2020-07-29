3 686 человек заразились коронавирусом в Псковской области

11:09, 29 июля 2020, ПАИ

В Псковской области коронавирусом заразились 3 686 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в официальном telegram-канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По данным на 29 июля, количество заражённых увеличилось на 40 человек. Всего умерло 53 человека, выздоровело 2 535.

Статистика по районам: Псков – 1129, Великие Луки – 747, Бежаницкий район – 49, Великолукский район – 180, Гдовский район – 79, Дедовичский район – 49, Дновский район – 105, Красногородский район – 34, Куньинский район –35, Локнянский район – 12, Невельский район – 124, Новоржевский район – 22, Новосокольнический район – 68, Опочецкий район – 42, Островский район – 260, Палкинский район – 47, Печорский район – 41, Плюсский район – 98, Порховский район – 144, Псковский район – 297, Пустошкинский район – 10, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 19, Себежский район – 23, Стругокрасненский район – 41, Усвятский район – 20.