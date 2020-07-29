Выставка Петра Оссовского «Начало пути. Военные годы» откроется в печорском музее

11:12, 29 июля 2020, ПАИ

В Музее истории города Печоры откроется выставка Петра Оссовского «Начало пути. Военные годы», на которой будут представлены рисунки и живопись 1941-1945 годов из собрания семьи художника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Изборского музея-заповедника, открытие выставки состоится 1 августа в 16:00.

Пётр Оссовский (1925 - 2015) – народный художник СССР, член Российской академии художеств, лауреат государственной премии СССР, почетный гражданин города Пскова.

Почти все произведения, представленные в зале Музея истории города Печоры, зрители увидят впервые. Этюды и рисунки созданы во время эвакуации - это ученические работы, выполненные юношей, чье художественное видение в то время только начинало формироваться.

В годы Великой Отечественной войны Московская средняя художественная школа для одаренных детей была эвакуирована в Башкирию в старинное русское старообрядческое село Воскресенское. Три года юные, рвавшиеся на фронт мальчишки, получившие «сталинскую бронь», несмотря на все невзгоды, жадно постигали профессию художника. Их окружали необыкновенные, непривычные глазу пейзажи и для большинства из учеников совсем незнакомый дух простой деревни с настоящим крестьянским укладом.

На протяжении многих десятков лет художник бережно хранил рисунки, наброски, заметки, которым суждено было стать первыми шагами на большом творческом пути мастера, чьё искусство оказало большое влияние на культуру нашей страны во второй половине ХХ века.

Выставка приурочена к 75-летию Победы и 95-летию Петра Оссовского.

Открытие пройдет с минимальным доступом зрителей и соблюдением норм, установленных Роспотребнадзором. Выставка будет работать до 14 сентября ежедневно с 10:00 до 18:00. Музей располагается по адресу: Печоры, улица Международная, 6. Телефон 8 (81148) 2-30-77.