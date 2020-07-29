В Пскове продолжается благоустройство микрорайона «Звёздный»

12:50, 29 июля 2020, ПАИ

В микрорайоне «Звёздный» в Пскове продолжается благоустройство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Работы по ремонту, реконструкции и обновлению улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий микрорайона «Звёздный» велись в 2019 году и продолжаются в 2020.

Самые масштабные изменения за последний период в районе произошли со сквером между улицей Труда и проспектом Энтузиастов.

В конце прошлого года завершилось устройство наружного освещения в сквере. Работы проводились в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По парку установили 155 опор с 202 светодиодными светильниками на сумму 13,6 млн рублей.

Светильники расположены вдоль тротуаров и велосипедных дорожек. Подрядчиком по проведению работ выступил ООО «Псковсвязьстрой».

Следующим этапом является озеленение и благоустройство парка Энтузиастов. На данный момент электронные торги завершились, - по итогам аукциона подрядчиком стало ООО «Строительно-монтажное управление-17».

До конца 2020 года в сквере планируется завершить работы по прокладыванию и ремонту пешеходных и велосипедных дорожек с нанесением разметки, озеленении территории сквера, а также установке скамеек и урн на территории парка.

Кроме того, контрактом предусмотрено благоустройство территории у памятника «Стражам границы» - покрытие ее тротуарной плиткой и подсветка мемориала. Сумма контракта составила 29,7 млн рублей.

Включение парка Энтузиастов в данную программу стало возможным благодаря плодотворной совместной работе жителей микрорайона «Звездный» и депутата по избирательному округу №14 Дмитрия Барабанова.

«Теперь в вечернее время в сквере оживленно. Мне очень приятно, что жители оценили обновление этого общественного пространства. Он стал более красивым и комфортным для отдыха и прогулок», - рассказал депутат.

Кроме того, Дмитрий Барабанов подчеркнул, что продолжит контролировать выполнение остальных работ по благоустройству. «По окончании всех работ необходимо получить результат, который позволит парку Энтузиастов стать одним из лучших в городе и послужить отличным местом отдыха для псковичей», - отметил депутат по округу. Жители округа также довольны, что спустя много лет, сквер, наконец, «заиграет новыми красками» и выражают благодарность Администрации города Пскова.

«Я живу в этом районе почти 30 лет. Пешеходные дорожки в парке не ремонтировались ни разу с 70-х годов прошлого века, когда только начали возводить микрорайон. При этом изначально, при строительстве, не было предусмотрено опор освещения. По утрам и вечерам в зимнее время жителям приходилось ходить через парк практически в темноте по разбитым дорожкам. И вот, наконец, мы дождались - сквер попал под реконструкцию», - поделилась радостью жительница Запсковья.

Напоминаем, депутат по округу №14 Дмитрий Барабанов принимает граждан в каждую вторую и четвёртую рабочую среду месяца с 17 до 19 по адресу: ул. Звёздная, д. 12 Записаться на прием можно по телефонам: 61-14-14; 8-911-362-72-40.