0
15:40
Численность косуль в лесах Псковской области восстановилась
15:34
Бегущие по лужам: районы Псковской области делятся фотографиями потопа
15:15
В Псковской области на 100% выполнен план по искусственному лесовосстановлению
15:06
Пришкольный стадион появится в Любятово
15:06
Начался ПАИ-live с председателем комитета по природопользованию Псковской области (ПРЯМОЙ ЭФИР)
14:43
Председатель комитета по природопользованию Псковской области Виктор Мусатов станет гостем ПАИ-live
14:29
Новый учебный год в России начнётся 1 сентября в традиционном формате
Еще новости
Общество

Российские учёные нашли эффективное лекарство от коронавируса

В настоящее время  отечественный оригинальный препарат «Полиоксидоний» проходит международное клиническое исследование по протоколу ВОЗ и уже доказал свою безопасность.

Положительным опытом при применении этого препарата поделились ученые и врачи на круглом столе, который прошел в пресс-центре «Аиф» 22 июля. Мероприятие было посвящено анализу ситуации с эпидемией COVID-19 в России и эффективным методам лечения. 

Иммуномодулятор «Полиоксидоний» добавляли к базисному списку лекарств при лечении коронавируса и он доказал свою эффективность. Выздоравливали пациенты со средним и тяжелым течением болезни, подключенные к аппарату ИВЛ.

«Полиоксидоний» в качестве профилактического средства использовали медики, работавшие с больными коронавирусом пациентами, и из них практически никто не заболел.

«Несмотря на то, что иммуномодулирующий препарат «Полиоксидоний» не подавляет саму инфекцию, его применение может дать отличный результат при лечении COVID-19. Ведь больные умирают не от самой вирусной инфекции. Их убивает собственный иммунитет, вызывающий цитокиновый шторм в организме. А этот препарат может помочь устранить дефект в иммунной системе и урегулировать иммунный ответ. Любой иммуномодулятор модулирует, но не лечит. А лечить он может только в сочетании с другими препаратами», - сказал  профессор, доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

Врачи, ученые и фармацевты всего мира озабочены поиском эффективного лекарства и вакцины от COVID-19. Спектр применяемых при лечении этой болезни препаратов огромен. Среди них: противовирусные средства (в частности, «Фавипиравир», «Гидроксихлорохин», «Хлорохин», «Мефлохин», «Лопинавир»+ «Ритонавир», «Ремдесивир», «Умифеновир»), антибиотики (азитромицин), кортикостероиды (дексаметазон), антикоагулянты и другие.

Протоколы лечения за несколько месяцев эпидемии пересматривали несколько раз. Медики делают ставку на изучение новых возможностей старых препаратов.

Эксперты круглого стола сошлись во мнении, что говорить об окончании эпидемии еще рано. Также сложно прогнозировать возникновение второй волны.

«Эпидемиологический процесс все еще продолжается. Каков будет дальнейший сценарий, покажет время», - говорит профессор Университета Монпелье (Франция) Жан-Франсуа Росси.

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова считает, что ситуация с коронавирусом в стране остается нестабильной, несмотря на то, что во многих регионах пик заболеваемости прошел. Она призвала людей не расслабляться и быть бдительными, не отказываться от индивидуальных средств защиты.

Несмотря на то, что на борьбу с коронавирусом брошены силы ученых, фармацевтов и врачей многих стран мира, вирус по-прежнему мало изучен и его поведение спрогнозировать сложно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Новый учебный год в России начнётся 1 сентября в традиционном формате Российские учёные нашли эффективное лекарство от коронавируса Менее 2,5% составляет летальность от коронавируса в России Три тысячи заражённых коронавирусом россиян находятся на аппаратах ИВЛ Владимир Путин: необходимо не допустить повторного введения ограничений О заражении людей коронавирусом в 2012 году узнали учёные Более 260 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса В Великих Луках число заразившихся коронавирусом достигло 747 5475 жителей России заболели коронавирусом за сутки 1129 человек заболели коронавирусом в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Численность косуль в лесах Псковской области восстановилась
29 июля 2020
Численность косуль в лесах Псковской области восстановилась
Бегущие по лужам: районы Псковской области делятся фотографиями потопа
29 июля 2020
Бегущие по лужам: районы Псковской области делятся фотографиями потопа
В Псковской области на 100% выполнен план по искусственному лесовосстановлению
29 июля 2020
В Псковской области на 100% выполнен план по искусственному лесовосстановлению
Пришкольный стадион появится в Любятово
29 июля 2020
Пришкольный стадион появится в Любятово
Начался ПАИ-live с председателем комитета по природопользованию Псковской области (ПРЯМОЙ ЭФИР)
29 июля 2020
Начался ПАИ-live с председателем комитета по природопользованию Псковской области (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Председатель комитета по природопользованию Псковской области Виктор Мусатов станет гостем ПАИ-live
29 июля 2020
Председатель комитета по природопользованию Псковской области Виктор Мусатов станет гостем ПАИ-live
Новый учебный год в России начнётся 1 сентября в традиционном формате
29 июля 2020
Новый учебный год в России начнётся 1 сентября в традиционном формате
Владимир Путин: необходимо не допустить повторного введения ограничений
29 июля 2020
Владимир Путин: необходимо не допустить повторного введения ограничений

Идет загрузка...