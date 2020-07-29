Российские учёные нашли эффективное лекарство от коронавируса

14:23, 29 июля 2020, ПАИ

В настоящее время отечественный оригинальный препарат «Полиоксидоний» проходит международное клиническое исследование по протоколу ВОЗ и уже доказал свою безопасность.

Положительным опытом при применении этого препарата поделились ученые и врачи на круглом столе, который прошел в пресс-центре «Аиф» 22 июля. Мероприятие было посвящено анализу ситуации с эпидемией COVID-19 в России и эффективным методам лечения.

Иммуномодулятор «Полиоксидоний» добавляли к базисному списку лекарств при лечении коронавируса и он доказал свою эффективность. Выздоравливали пациенты со средним и тяжелым течением болезни, подключенные к аппарату ИВЛ.

«Полиоксидоний» в качестве профилактического средства использовали медики, работавшие с больными коронавирусом пациентами, и из них практически никто не заболел.

«Несмотря на то, что иммуномодулирующий препарат «Полиоксидоний» не подавляет саму инфекцию, его применение может дать отличный результат при лечении COVID-19. Ведь больные умирают не от самой вирусной инфекции. Их убивает собственный иммунитет, вызывающий цитокиновый шторм в организме. А этот препарат может помочь устранить дефект в иммунной системе и урегулировать иммунный ответ. Любой иммуномодулятор модулирует, но не лечит. А лечить он может только в сочетании с другими препаратами», - сказал профессор, доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

Врачи, ученые и фармацевты всего мира озабочены поиском эффективного лекарства и вакцины от COVID-19. Спектр применяемых при лечении этой болезни препаратов огромен. Среди них: противовирусные средства (в частности, «Фавипиравир», «Гидроксихлорохин», «Хлорохин», «Мефлохин», «Лопинавир»+ «Ритонавир», «Ремдесивир», «Умифеновир»), антибиотики (азитромицин), кортикостероиды (дексаметазон), антикоагулянты и другие.

Протоколы лечения за несколько месяцев эпидемии пересматривали несколько раз. Медики делают ставку на изучение новых возможностей старых препаратов.

Эксперты круглого стола сошлись во мнении, что говорить об окончании эпидемии еще рано. Также сложно прогнозировать возникновение второй волны.

«Эпидемиологический процесс все еще продолжается. Каков будет дальнейший сценарий, покажет время», - говорит профессор Университета Монпелье (Франция) Жан-Франсуа Росси.

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова считает, что ситуация с коронавирусом в стране остается нестабильной, несмотря на то, что во многих регионах пик заболеваемости прошел. Она призвала людей не расслабляться и быть бдительными, не отказываться от индивидуальных средств защиты.

Несмотря на то, что на борьбу с коронавирусом брошены силы ученых, фармацевтов и врачей многих стран мира, вирус по-прежнему мало изучен и его поведение спрогнозировать сложно.