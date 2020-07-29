0
15:40
Численность косуль в лесах Псковской области восстановилась
15:34
Бегущие по лужам: районы Псковской области делятся фотографиями потопа
15:15
В Псковской области на 100% выполнен план по искусственному лесовосстановлению
15:06
Пришкольный стадион появится в Любятово
15:06
Начался ПАИ-live с председателем комитета по природопользованию Псковской области (ПРЯМОЙ ЭФИР)
14:43
Председатель комитета по природопользованию Псковской области Виктор Мусатов станет гостем ПАИ-live
14:29
Новый учебный год в России начнётся 1 сентября в традиционном формате
Еще новости
Общество

19 машин пополнили автопарк лесопожарной техники в Псковской области

19 машин пополнили автопарк лесопожарной техники в Псковской области, сообщил председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

«У нас поступление техники началось в прошлом году, – напомнил он. – Малые лесопожарные комплексы, автоцистерны, вездеходы, трактора – 37 единиц. Закупка того года позволила создать лесопожарные станции в каждом лесничестве – у нас их 11».

Кроме этого, планируется приобрести машину с гидроподъемником, что позволит «собирать хорошие семена с наших семенных плантаций».

Виктор Мусатов отметил, что два года назад не было ни одной единицы техники без стопроцентного износа. «Мы осуществляли охрану лесного фонда, а это половина территории Псковской области, практически не имея транспорта. На сегодняшний день ситуация меняется», – добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Численность косуль в лесах Псковской области восстановилась
29 июля 2020
Численность косуль в лесах Псковской области восстановилась
Бегущие по лужам: районы Псковской области делятся фотографиями потопа
29 июля 2020
Бегущие по лужам: районы Псковской области делятся фотографиями потопа
В Псковской области на 100% выполнен план по искусственному лесовосстановлению
29 июля 2020
В Псковской области на 100% выполнен план по искусственному лесовосстановлению
Пришкольный стадион появится в Любятово
29 июля 2020
Пришкольный стадион появится в Любятово
Начался ПАИ-live с председателем комитета по природопользованию Псковской области (ПРЯМОЙ ЭФИР)
29 июля 2020
Начался ПАИ-live с председателем комитета по природопользованию Псковской области (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Председатель комитета по природопользованию Псковской области Виктор Мусатов станет гостем ПАИ-live
29 июля 2020
Председатель комитета по природопользованию Псковской области Виктор Мусатов станет гостем ПАИ-live
Новый учебный год в России начнётся 1 сентября в традиционном формате
29 июля 2020
Новый учебный год в России начнётся 1 сентября в традиционном формате
Владимир Путин: необходимо не допустить повторного введения ограничений
29 июля 2020
Владимир Путин: необходимо не допустить повторного введения ограничений

Идет загрузка...