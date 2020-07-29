19 машин пополнили автопарк лесопожарной техники в Псковской области

15:33, 29 июля 2020, ПАИ

19 машин пополнили автопарк лесопожарной техники в Псковской области, сообщил председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

«У нас поступление техники началось в прошлом году, – напомнил он. – Малые лесопожарные комплексы, автоцистерны, вездеходы, трактора – 37 единиц. Закупка того года позволила создать лесопожарные станции в каждом лесничестве – у нас их 11».

Кроме этого, планируется приобрести машину с гидроподъемником, что позволит «собирать хорошие семена с наших семенных плантаций».

Виктор Мусатов отметил, что два года назад не было ни одной единицы техники без стопроцентного износа. «Мы осуществляли охрану лесного фонда, а это половина территории Псковской области, практически не имея транспорта. На сегодняшний день ситуация меняется», – добавил он.