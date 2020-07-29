Убрать высокую траву на территории лицея №22 в Пскове предложили общественники

15:47, 29 июля 2020, ПАИ

Общественники предложили выкосить высокую траву на пришкольной территории лицея №22 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Пскове в рамках акции «Дорога к школе» активисты партии провели очередной рейд по мониторингу школьных и прилегающих к ним территорий на предмет их безопасности для нахождения детей. Объектом проверки стал «Погранично-таможенно-правовой лицей №22».

В выезде приняли участие региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Оксана Нани, а также директор школы Светлана Меренкова.

Участники рейда проверили безопасность подходов к школе, наличие пешеходных переходов и лежачих полицейских.

В ходе выезда общественники отметили наличие всех необходимых условий для безопасного нахождения детей на территории школы и возле неё. Так, было отмечено хорошее состояние тротуаров вдоль школьного забора, наличие ограждения от проезжей части, парковочной зоны, обновленной разметки пешеходного перехода, предупреждающих знаков для водителей и «лежачих полицейских». Кроме того, директор школы отметила, что на пришкольной территории периодически патрулируют сотрудники ГИБДД. Также она сообщила, что благодаря активности жителей района все аварийные деревья были спилены.

«В плане доступности и безопасности школа готова к эксплуатации, но необходимо выкосить заросли полыни на пришкольной территории, за которыми водители могут не заметить детей», - отметил Денис Иванов.

Региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» также напомнил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выделено почти 13 млн рублей на обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в муниципалитетах региона. Это входит в план мероприятий по безопасности дорожного движения на автодорогах регионального значения.