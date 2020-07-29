Число высокобалльников ЕГЭ увеличилось по нескольким предметам в Псковской области

16:43, 29 июля 2020, ПАИ

В 2020 году в Псковской области больше выпускников сдали ЕГЭ на высокий балл по нескольким предметам. Как сообщил Псковскому агентству информации председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, по предварительным данным, количество высокобалльников в этом году увеличилось по обществознанию, русскому языку, географии, химии и истории.

Всего 1049 человек этим летом сдали выпускной экзамен на высокий балл. Это на 100 человек меньше, чем в прошлом году, однако больше, чем в 2017 и 2018.