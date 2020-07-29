Возможные причины заражения свиней африканской чумой назвали в комитете по ветеринарии Псковской области

18:13, 29 июля 2020, ПАИ

Основной предпосылкой для заражения свиней африканской чумой в подсобных хозяйствах Куньинского и Порховского районов стал их выход за пределы хозяйств и, как следствие, соприкосновение со средой обитания диких кабанов, считает председатель комитета по ветеринарии Вера Баданина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание с представителями промышленных свиноводческих предприятий региона, чтобы обсудить дополнительные меры профилактики африканской чумы свиней.

Также к возможным причинам можно отнести и привлечение на фермы наёмных рабочих из неблагополучных по АЧС регионов, отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на приобретаемый зернофураж и пренебрежение основными правилами содержания свиней.

Председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина проинформировала, что специалисты государственной ветеринарной службы уже провели оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия. В Порховском районе проведено отчуждение свиней в очаге с последующим их уничтожением. В Куньинском районе под контролем Государственной ветеринарной службы эксгумировали трупы свиней из несанкционированного захоронения и сожгли. Сейчас специалисты проводят дезинфекцию территории хозяйств, где были зафиксированы случаи заболевания, а также производят отчуждение свиного мясосырья и живых свиней.

Глава региона поручил профильным комитетам создать межведомственную комиссию с представителями органов прокуратуры, Россельхознадзора, глав районов. Ожидается, что члены комиссии будут курировать животноводческие хозяйства на предмет соблюдения правил развода свиней.

«Это вопросы безопасности. Важно выстроить взаимодействие и сообща контролировать эту ситуацию, проводить ревизии. При необходимости объяснять людям, как должна быть правильно организована работа», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Также на совещании обсудили вопросы дополнительного финансирования региональной программы по замене поголовья свиней на другие виды сельскохозяйственных животных. Кроме того, представители крупных агропромышленных комплексов региона заручились поддержкой губернатора в решении вопроса регулирования их полномочий по убою диких кабанов в прилегающих зонах.

На территории Порховского и Куньинского районов Псковской области введён карантин в связи с выявлением случаев африканской чумы. Глава региона отметил, что эпидемическая ситуация в регионе вызывает беспокойство. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. АЧС не поддаётся лечению и вакцинопрофилактике, остановить распространение вируса можно только жёсткими карантинными мерами.

В Куньинском районе расширили границы первой угрожаемой зоны с 5 до 10 километров. Карантин продлится не менее 30 дней.