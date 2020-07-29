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Общество

Псковский театр покажет «Ревизора» жюри «Золотой маски» уже сегодня

Фото: ПАИ.

29 июля в 19:00 труппа Псковского академического театра драмы имени Пушкина покажет спектакль режиссёра Петра Шерешевского «Ревизор» жюри театральной премии «Золотая маска». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, члены жюри уже прибыли в театр.

В связи с пандемией коронавируса традиционный весенний фестиваль Национальной театральной премии России «Золотая маска» был прерван. Спектакль Псковского театра драмы судьи посмотрят на домашней сцене в отсутствие зрителей.

Спектакль «Ревизор» выдвинут на соискание «Золотой маски» в пяти номинациях: «Лучший спектакль большой формы», «Лучший режиссёр» (Пётр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая роль второго плана» (Дарья Чураева, Виктор Яковлев).

Фото: ПАИ.

Жюри премии в этом году возглавляет художественный руководитель московского театра «Практика» Марина Брусникина. В составе судей также: главный режиссёр Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури Айрат Абушахманов, главный режиссёр Санкт-Петербургского академического драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской Леонид Алимов, художественный руководитель театра «Кукольный формат» Анна Викторова, главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская, драматурги Вячеслав Дурненков и Алексей Слаповский, московские актёры Нелли Уварова и Владимир Майзингер, театральные критики Кристина Матвиенко, Анна Степанова и Владимир Спешков, художник Юрий Хариков.

Среди спектаклей-соперников псковичей в главной номинации премии «Драматический спектакль большой формы» (в ней номинировано девять спектаклей) – работы МХТ им. Чехова, Александринского театра, Театра Наций, «Гоголь-центра», Театра им. Ленсовета. Нестоличные регионы кроме Псковской драмы представляют Омский театр драмы и «Чехов-центр» из Южно-Сахалинска.

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