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Общество

Житель Торошино забил свою супругу до смерти

Фото: Дарья Хваткова.

В Псковском районе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в избиении супруги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

26 июля 2020 года в деревне Торошино обнаружили мёртвой 36-летнюю женщину. По предварительным данным медицинского судебного исследования, пострадавшая скончалась от травматического разрыва печени.

Следствие полагает, что вечером этого дня агрессивно настроенный супруг поссорился с женой и избил её, от чего она скончалась на месте.

Подозреваемого задержали. Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.

Псковский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшей).

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