Псковские сотрудники МЧС стали донорами крови в рамках акции «30 добрых дел»

22:59, 29 июля 2020, ПАИ

Более 40 сотрудников Главного управления МЧС России по Псковской области приняли участие в акции «30 добрых дел» и стали донорами крови. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сдача крови прошла в рамках акции «30 добрых дел», приуроченной к 30-летию со дня образования МЧС России. Многие доноры сдают кровь уже не в первый раз, хотя были и те, для кого это в новинку.

Сотрудники МЧС сдали кровь в передвижном пункте Псковской областной станции переливания крови. Перед сдачей крови сотрудникам МЧС измерили давление и провели исследование крови на определение группы и резус-фактора. После чего на специализированном донорском кресле провели забор от 300 до 450 миллилитров крови у донора.