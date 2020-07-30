Елена Полонская обсудила с псковичами вопросы благоустройства придомовой территории

07:23, 30 июля 2020, ПАИ

Вопросы благоустройства придомовой территории обсудила с псковичами Елена Полонская. Об этом глава города рассказала на своей странице в Instagram.

Елена Полонская отметила, что накануне с жителями многоквартирного дома №29/31 по Рижскому проспекту прошло домовое собрание по вопросу благоустройства придомовой территории.

Глава города отметила, что в ближайшее время начнётся ремонт дворового проезда в рамках ремонта улично-дорожной сети. В частности, будет заасфальтирован проезд и парковочная зона, установлена искусственная неровность, а также произведен ремонт в арках.

Жильцы предложили огородить зелёную зону, что на ней не парковали автомобили и произвести санитарную обрезку деревьев. Данные вопросы глава города взяла под личный контроль.

В конце августа также будет произведено озеленение территории в рамках акции «Сад памяти».