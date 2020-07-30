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Общество

Для гостей музыкального фестиваля в псковском Дендропарке установят 200 пуфов

200 пуфов установят для гостей музыкального фестиваля в Дендропарке в Пскове. Об этом рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 30 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках фестиваля «Музыка на воде» в Пскове на плавучей сцене в дендропарке рядом с Мирожским монастырём состоятся три концерта на открытом воздухе.

«Это будет максимально комфортная площадка для того, чтобы провести здесь пятничный и субботний вечера. В лучших традициях хорошо организованных опен-эйров», - отметила Елизавета Барышникова.

Будет звучать классическая музыка, при этом гости смогут сидеть на пуфах (их будет установлено 200 штук). С собой псковичи могут принести пледы, если мест на пуфах не хватит.

Тематические концерты будут проведены с 21 августа по 12 сентября.

21 августа в 19:00 состоится концерт-открытие «Барокко». 22 августа в 19:00 концерт «Европейская классика», а 12 сентября в 19:00 пройдёт концерт-закрытие «Русская музыка».

Участниками концертов станут губернаторский симфонический оркестр Псковской области, лучшие солисты-инструменталисты страны и солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

Пригласительные билеты за неделю до начала фестиваля псковичи смогут взять бесплатно в кассе. Выдаётся по два пригласительных на руки. Также будет организована онлайн-трансляция с места проведения фестиваля.

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