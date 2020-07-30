Три open-air концерта на воде впервые пройдут в Пскове

12:30, 30 июля 2020, ПАИ

Три open-air концерта в рамках фестиваля «Музыка на воде» состоятся в Пскове на плавучей сцене в дендропарке рядом с Мирожским монастырём. Об этом сообщил художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Псковской филармонии Николай Хондзинский в ходе пресс-конференции 30 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В конце августа впервые в Пскове будет open-air такого масштаба и формата», – отметил он. – Конечно, когда планировали мероприятие, мы понимали, что каждый из концертов может привлечь 1 тысячу, 1,5 тысячи зрителей. Эта серия концертов несет колоссальную и просветительскую роль. Такого не было здесь никогда».

Сцену разместят на середине пруда, поскольку у берега глубина всего 40 сантиметров. Николай Хондзинский отметил, что приедут лучшие солисты Мариинского театра и Московской филармонии. «Программа будет красивой и разнообразной», – подчеркнул он.

«Для нас это долгожданный и важный момент, что мы вновь возвращаемся к концертной жизни, обмену эмоциями с нашими зрителями, сотворчеству внутри коллектива», – добавил он.