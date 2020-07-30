0
14:59
В Пушкинских Горах открывается выставка «Владимир Алексеев. Графика»
14:44
Лучших работников в сфере туризма наградили в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:40
1 августа псковскому приюту «Шанс» требуются волонтеры
14:05
МЧС предупреждает жителей Псковской области о грозах в ближайшие часы
14:01
Петербургская художница подарила картину Псковскому музею-заповеднику
13:20
В Пскове восстановят зелёные насаждения на улице Герцена
12:25
Плавучую сцену привезут в Псков на музыкальный опен-эйр в Дендропарке
Еще новости
Общество

Три open-air концерта на воде впервые пройдут в Пскове

Три open-air концерта в рамках фестиваля «Музыка на воде» состоятся в Пскове на плавучей сцене в дендропарке рядом с Мирожским монастырём. Об этом сообщил художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Псковской филармонии Николай Хондзинский в ходе пресс-конференции 30 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В конце августа впервые в Пскове будет open-air такого масштаба и формата», – отметил он. – Конечно, когда планировали мероприятие, мы понимали, что каждый из концертов может привлечь 1 тысячу, 1,5 тысячи зрителей. Эта серия концертов несет колоссальную и просветительскую роль. Такого не было здесь никогда».

Сцену разместят на середине пруда, поскольку у берега глубина всего 40 сантиметров. Николай Хондзинский отметил, что приедут лучшие солисты Мариинского театра и Московской филармонии. «Программа будет красивой и разнообразной», – подчеркнул он.

«Для нас это долгожданный и важный момент, что мы вновь возвращаемся к концертной жизни, обмену эмоциями с нашими зрителями, сотворчеству внутри коллектива», – добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

В Пушкинских Горах открывается выставка «Владимир Алексеев. Графика»
30 июля 2020
В Пушкинских Горах открывается выставка «Владимир Алексеев. Графика»
Лучших работников в сфере туризма наградили в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 июля 2020
Лучших работников в сфере туризма наградили в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
1 августа псковскому приюту «Шанс» требуются волонтеры
30 июля 2020
1 августа псковскому приюту «Шанс» требуются волонтеры
МЧС предупреждает жителей Псковской области о грозах в ближайшие часы
30 июля 2020
МЧС предупреждает жителей Псковской области о грозах в ближайшие часы
Петербургская художница подарила картину Псковскому музею-заповеднику
30 июля 2020
Петербургская художница подарила картину Псковскому музею-заповеднику
В Пскове восстановят зелёные насаждения на улице Герцена
30 июля 2020
В Пскове восстановят зелёные насаждения на улице Герцена
Плавучую сцену привезут в Псков на музыкальный опен-эйр в Дендропарке
30 июля 2020
Плавучую сцену привезут в Псков на музыкальный опен-эйр в Дендропарке
Александр Захаров: Туриндустрия в пандемию приобретает новые краски
30 июля 2020
Александр Захаров: Туриндустрия в пандемию приобретает новые краски

Идет загрузка...