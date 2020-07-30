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Общество

Специалисты отреставрируют расположенную на берегу Чудского озера церковь Михаила Архангела

Церковь Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище Гдовского района. Фото из конкурсной документации

47 млн рублей из федерального бюджета направят на реставрацию расположенной на берегу Чудского озера церкви Михаила Архангела XV века. Соответствующая конкурсная документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Церковь Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище Гдовского района. Фото из конкурсной документации

Церковь находится в деревне Кобылье Городище Гдовского района в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место, связанное с Ледовым побоищем».

Ситуационная схема из конкурсной документации

Заказчиком на проведение работ выступило ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Заявки на участие в конкурсе в электронной форме по определению подрядной организации принимаются до 21 августа.

Реставрационные работы планируется закончить до 31 августа 2021 года.

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