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Общество

Пскович оплатил долг по алиментам в 300 тысяч рублей ради снятия всех ограничений

Ради снятия всех ограничений житель Пскова погасил алиментную задолженность. В общей сложности он выплатил более 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В соответствии с решением суда, отец-должник обязан был выплачивать алименты на содержание своего сына. Мужчина трудоустраивался временно и постоянно накапливал задолженность, не оплачивая алименты.

В результате должник был временно ограничен в праве выезда из России, на расчётные счета было обращено взыскание, а на имущество наложен запрет на регистрационные действия.

Данные меры должника не устраивали. Он обратился в отделение судебных приставов и пояснил, что задолженность свою погасит. К тому же, он собирается оформлять себя в качестве самозанятого.

Меры к погашению задолженности им были приняты: 19 тысяч рублей было оплачено напрямую взыскателю, 298 тысяч рублей оплачены по квитанции судебного пристава-исполнителя.

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