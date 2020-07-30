Опубликована программа Псковского музея-заповедника на выходные

17:34, 30 июля 2020, ПАИ

В первые выходные августа жители и гости Пскова могут посетить различные объекты музея-заповедника. Программу на 1 и 2 августа Псковский музей-заповедник опубликовал в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Интерактивная культурно-образовательная программа «В гости к профессору Мешкову» в Дворе Постников (31 июля, 1, 2 августа)

Для группы до трех человек стоимость составит 600 рублей, для группы из пяти человек – 800 рублей. Необходима предварительная запись: 8 (8112) 29-22-60. Двор Постникова располагается по адресу: Псков, улица Олега Кошевого, 2А.

Музейная акция «Культурная суббота» (1 августа)

12:00 – экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (улица Некрасова, 7);

13:00 – экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (улица Некрасова, 7);

Стоимость посещения каждой экскурсии составит 100 рублей с человека, также взимается входная плата.

Экскурсию можно посетить по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 66-33-11.

15.00 – экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища (Комсомольский переулок, 6): «Золотая кладовая», «Знаки доблести и славы», «Хрупкая коллекция» (группа от 5 человек).

Стоимость посещения составит 450 рублей с человека.

Экскурсию можно посетить по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 72-70-97.

Часовня Святой Анастасии (1 августа, 10:20)

1 августа пройдет панихида по погибшим от моровых поветрий прошлого и настоящего. Часовня Святой Анастасии располагается по адресу: Ольгинская набережная, 5б.

Варлаамовская башня

В 12:00 и 14:00 в субботу и воскресенье можно будет посетить Варлаамовскую башню Псковского кремля с экскурсией.

Стоимость экскурсии составит для взрослых 250 рублей, для льготных категорий – 150 рублей. В стоимость входит билет и экскурсия продолжительностью 1 час. Посещение возможно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 29-22-59. Электронная почта для записи: dvorpost.museum@gmail.com

Варлаамовская башня располагается по адресу улица Леона Поземского, 46.

Кроме того, Варлаамовская башня ежедневно открыта для индивидуальных посетителей.

Режим работы башни: с 11:00 до 18:00, технический перерыв с 13:00 до 14:00. Стоимость билета: взрослый - 100 рублей, детский - 50 рублей, семейный - 250 рублей.

Власьевская башня

С 31 июля Власьевская башня Псковского кремля переходит на летний режим работы. Во вторник она открыта с 18:00 до 21:00, со среды по воскресенье – с 11:00 до 21:00.

Билеты на смотровую площадку продаются в кассе Власьевской башни (улица Кремль, 7) до 20:30. Стоимость посещения для взрослых – 100 рублей, для льготных категорий – 50 рублей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8112) 72-45-74.