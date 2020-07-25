Панихида о погибших в моровые поветрия состоится в Анастасиевской часовне

21:37, 25 июля 2020, ПАИ

В следующую субботу, 1 августа, рядом с часовней Святой Анастасии в Пскове пройдет панихида о погибших в периоды прошлых и настоящих моровых поветрий, сообщается в группе отдела фресок Псковского музея-заповедника.

Музейщики рассказали о том, что строительство часовни Святой Анастасии у Пароменья связано с чумой, одолевавшей Псков в XVIII веке. «По свидетельству Новгородской III летописи, чума обрушилась на жителей Псковской земли в августе 1710 года. Пришла она из Прибалтики и погубила так много людей, что их не успевали хоронить. Во многих церквях погибли священники, и служить было некому» - отмечается в записи.

И тогда, как пишет митрополит Евгений (Болховитинов) в своей «Истории княжества Псковского», псковичи поставили рядом с дорогой на Запад небольшую часовенку, посвященную Святой Анастасии, чтобы по древней традиции запереть дорогу мору. Горожане просили заступничества у Спасителя, Богоматери и Святой Анастасии перед лицом страшной болезни.

«Спустя 310 лет мы вновь столкнулись с подобной бедой. И если в 1710 году псковичи возвели часовню, чтобы спастись от эпидемии, унесшей множество жизней, то сегодня мы обращаем свои усилия к ее возрождению. Вновь просим о заступничестве высших сил за град Псков», - говорится в группе музейного отдела.

Панихида пройдет 1 августа в 10:20.