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Общество

Участок улицы Дьяконова закроют в Великих Луках с 3 августа

С 3 августа по 15 декабря в Великих Луках будет закрыт для движения транспорта участок улицы Дьяконова от пересечения с проспектом Ленина до мебельного магазина № 1, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В качестве объездов великолучанам предлагается использовать проспекты Октябрьский и Гагарина, а также улицы Зверева и Энгельса.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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