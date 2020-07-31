Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

07:45, 31 июля 2020, ПАИ

В Крыму на трассе «Таврида» вблизи Белогорска микроавтобус врезался в КамАЗ. В результате столкновения погибли восемь человек, еще семь пострадали. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили изданию в республиканском МЧС, информация об аварии поступила в 5:15. Известно, что микроавтобус Mercedes Sprinter с пассажирами врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом.

На месте происшествия работают более 30 представителей экстренных служб и 16 единиц техники.

Детей среди погибших нет.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, водитель маршрутного такси, по предварительным данным, уснул за рулем.