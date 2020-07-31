Правила дорожного движения напомнили сотрудники Госавтоинспекции пешеходам в Новосокольниках

09:15, 31 июля 2020, ПАИ

Правила дорожного движения напомнили сотрудники Госавтоинспекции пешеходам в Новосокольниках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На улице Шоссейной сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» провели беседы с пешеходами и предупредили их о недопустимости пересечения проезжей части в неположенном месте.

Кроме этого, местным жителям напомнили о предусмотренной законодательством ответственности за подобное правонарушение. Говорилось и о том, что пешеходы нередко из-за собственной недисциплинированности становятся жертвами серьезных дорожно-транспортных происшествий.