На два дома: новый худрук ансамбля русской музыки «Псков» рассказала о своих первых шагах в должности
31 июля гостями проекта ПАИ-live стали директор областной филармонии Елизавета Барышникова и новый художественный руководитель ансамбля русской музыки «Псков» Ольга Алексеева.
Солистка государственного оркестра «Гусляры России» рассказала, как будет совмещать выступления в Москве и руководство псковским ансамблем, какие новшества ждут музыкантов и зрителей. Директор филармонии объяснила, как принималось решение о смене руководства знаменитого ансамбля, какую роль в нем будет играть Александр Либ, возглавлявший коллектив почти 40 лет, поделилась планами на предстоящий филармонический сезон.