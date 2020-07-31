На Октябрьском проспекте в Пскове сбили пешехода
В Пскове 31 июля на пешеходном переходе сбили 55-летнего пешехода, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло в 13:57 на Октябрьском проспекте, 48.
73-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил наезд на 55-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома №48 по Октябрьскому проспекту.
Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в псковское медучреждение.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.