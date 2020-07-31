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На Октябрьском проспекте в Пскове сбили пешехода

  • ДТП у дома №48 по Октябрьскому проспекту.
    Фото: ПАИ
  • ДТП у дома №48 по Октябрьскому проспекту.
    Фото: ПАИ
  • ДТП у дома №48 по Октябрьскому проспекту.
    Фото: ПАИ
  • ДТП у дома №48 по Октябрьскому проспекту.
    Фото: ПАИ
  • ДТП у дома №48 по Октябрьскому проспекту.
    Фото: ПАИ
  • ДТП у дома №48 по Октябрьскому проспекту.
    Фото: ПАИ
  • ДТП у дома №48 по Октябрьскому проспекту.
    Фото: ПАИ

В Пскове 31 июля на пешеходном переходе сбили 55-летнего пешехода, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

ДТП произошло в 13:57 на Октябрьском проспекте, 48. 

73-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил наезд на 55-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома №48 по Октябрьскому проспекту.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в псковское медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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