17 тысяч спецпакетов для ТКО направили в районы Псковской области

14:47, 31 июля 2020, ПАИ

Региональный оператор по обращению с ТКО направил 17 тысяч специальных пакетов для мусора в шесть районов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Велейская волость Пушкиногорского района получила 2 тысяч мешков по 60 литров каждый, Новоржевская волость — 1400 мешков, Бежаницкая волость — 5800, Чернёвская волость Гдовского района — 1800. В Великие Луки доставлены 5 тысяч спецпакетов для ТКО, в Выборскую волость Новоржевского района — одна тысяча.

Пакеты предназначены для жителей территорий, где организован мешковой сбор и вывоз ТКО. Получить их можно бесплатно в местных администрациях либо у представителей регионального оператора в районах.

«Экопром» регулярно предоставляет пакеты жителям Псковской области. Ежемесячно в населенные пункты региона направляют 35 тысяч пакетов. С начала 2020 года регоператор выдал более 170 тысяч спецпакетов для ТКО.