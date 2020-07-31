Кандидатура Ольги Алексеевой на роль худрука ансамбля «Псков» была единственной
На роль нового художественного руководителя ансамбля русской музыки «Псков» дирекция Псковской областной филармонии рассматривала только кандидатуру Ольги Алексеевой. Об этом рассказала директор учреждения Елизавета Барышникова в эфире ПАИ-live.
Елизавета Барышникова рассматривает смену художественного руководителя как «время очень больших перемен в ансамбле».
«Важно отметить, что Александр Либ [бывших худрук ансамбля. – ПАИ] остается в коллективе, а меняется художественная политика ансамбля, программа, произведения», - подчеркнула гостья эфира.
Сама Ольга Алексеева признается, что перед ней ставится сразу несколько задач: она в коллективе выступает и как исполнитель, и как автор, и как руководитель.