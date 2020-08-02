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Общество

Празднование дня ВДВ Псковское агентство информации покажет в прямом эфире

Фото Дарьи Хватковой

2 августа в 11:00 Псковское агентство информации проведёт прямую трансляцию празднования 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России.

Трансляция будет вестись с полигона «Завеличенский» 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове.

В рамках торжественной программы пройдут митинг с участием военнослужащих соединения, поздравление и награждение личного состава, исполнение песни в составе парадных рот, а также пролёт парапланеристов с флагами России, Псковской области, ВДВ и соединения.

Кроме того, состоятся концерт художественных коллективов воинских частей и города Пскова, показательные выступления разведывательных подразделений соединения с отработкой статистических действий групп специального назначения и демонстрация вальса бронеавтомобилей «Рысь», БМД-4М.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдёт в закрытом режиме.

Прямую трансляцию смотрите здесь>>>

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