Празднование дня ВДВ Псковское агентство информации покажет в прямом эфире

09:00, 02 августа 2020, ПАИ

2 августа в 11:00 Псковское агентство информации проведёт прямую трансляцию празднования 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России.

Трансляция будет вестись с полигона «Завеличенский» 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове.

В рамках торжественной программы пройдут митинг с участием военнослужащих соединения, поздравление и награждение личного состава, исполнение песни в составе парадных рот, а также пролёт парапланеристов с флагами России, Псковской области, ВДВ и соединения.

Кроме того, состоятся концерт художественных коллективов воинских частей и города Пскова, показательные выступления разведывательных подразделений соединения с отработкой статистических действий групп специального назначения и демонстрация вальса бронеавтомобилей «Рысь», БМД-4М.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдёт в закрытом режиме.

Прямую трансляцию смотрите здесь>>>