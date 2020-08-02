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Общество

Число заразившихся коронавирусом человек в России возросло до 850 тысяч

Всего 850 870 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, пишет ТАСС. За сутки коронавирус подтвердили у 5 427 жителей страны.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 186 569 человек.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3 649, всего уже выздоровели 650 173 человека. 

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 70 против 95 днем ранее, это минимум с 3 мая. Общее число умерших составило 1,66% от всех заразившихся в России, всего умерли 14 128 человек.

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