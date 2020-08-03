Концерт «Музыка & Цвет. Сотворение мира» состоится в Изборской крепости

11:14, 03 августа 2020, ПАИ

В 17:00 в Изборской крепости состоится открытие выставки Наталии Земляной «Под открытым небом», а также выступление петербургских и московских музыкантов. Мероприятие пройдет при поддержке Государственного музея-заповедника «Изборск», сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике.

Художник Наталия Земляная, представитель петербургского структурного направления в изобразительном искусстве, во время концерта будет «сотворять» картину.

Участники проекта: Наталия Земляная (художник), Олег Шар (перкуссия), Алексей Зубарев (гитара), Сергей Летов (духовые), Ольга Глазова (гусли).

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции мероприятие пройдет в онлайн-формате. Прямая трансляция будет идти на канале.