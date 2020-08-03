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Общество

Концерт «Музыка & Цвет. Сотворение мира» состоится в Изборской крепости

В 17:00 в Изборской крепости состоится открытие выставки Наталии Земляной «Под открытым небом», а также выступление петербургских и московских музыкантов. Мероприятие пройдет при поддержке Государственного музея-заповедника «Изборск», сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике.  

Художник Наталия Земляная, представитель петербургского структурного направления в изобразительном искусстве, во время концерта будет «сотворять» картину.

Участники проекта: Наталия Земляная (художник), Олег Шар (перкуссия), Алексей Зубарев (гитара), Сергей Летов (духовые),  Ольга Глазова (гусли).

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции мероприятие пройдет в онлайн-формате. Прямая трансляция будет идти на канале.

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