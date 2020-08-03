На месте концлагеря в Моглино нашли останки 51 человека

11:07, 03 августа 2020, ПАИ

Останки 51 человека нашли на месте концлагеря в Моглино. Об этом рассказал начальник инженерной службы поискового батальона Николай Савельев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Работаем на территории бывшего концлагеря вместе со следственным комитетом, они все описывают и увозят с собой, - рассказал Николай Савельев. – Найдено три захоронения, 51 человек был поднят».

Найденные останки увозит следственный комитет на опознание и другие следственные мероприятия. Как отметил поисковик, среди найденных останков нет детских, больше всего останков женщин. Из личных вещей найдены пуговицы, пули, гильзы.

«Это указывает на то, что люди были расстреляны, - добавил Савельев. – Пулевые ранения есть, но не у всех».

В Моглино было раскопано около гектара земли, работы продолжаются. В дальнейшем работы планируется продолжить в другом районе, возле спортивно-развлекательного комплекса «Раздолье».

По факту обнаружения захоронения в Моглино следственный комитет возбудил уголовное дело.