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Общество

На месте концлагеря в Моглино нашли останки 51 человека

Фото ПАИ

Останки 51 человека нашли на месте концлагеря в Моглино. Об этом рассказал начальник инженерной службы поискового батальона Николай Савельев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Работаем на территории бывшего концлагеря вместе со следственным комитетом, они все описывают и увозят с собой, - рассказал Николай Савельев. – Найдено три захоронения, 51 человек был поднят».

Найденные останки увозит следственный комитет на опознание и другие следственные мероприятия. Как отметил поисковик, среди найденных останков нет детских,  больше всего останков женщин. Из личных вещей найдены пуговицы, пули, гильзы.

«Это указывает на то, что люди были расстреляны, - добавил Савельев. – Пулевые ранения есть, но не у всех».

 В Моглино было раскопано около гектара земли, работы продолжаются. В дальнейшем работы планируется продолжить в другом районе, возле спортивно-развлекательного комплекса «Раздолье».

По факту обнаружения захоронения в Моглино следственный комитет возбудил уголовное дело.

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