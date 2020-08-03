0
13:36
Индекс возобновления работы ресторанов в России достиг 84,2%
13:23
ВИДЕО: Как происходит эксгумация останков на месте бывшего концлагеря в Моглино
12:21
Последние останки подняли из раскопов в Моглино (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:13
Более 6 тысяч электронных заявлений подали на поступление в ПсковГУ
12:11
В России снизили первый взнос по ипотеке до 15%
11:39
Более тысячи человек заражены коронавирусом в Пскове
11:34
За сутки от коронавируса в России умерли 79 человек
Еще новости
Общество

Трёхдневную праздничную программу подготовят к тысячелетию Усвят

В следующем году поселок Усвяты отметит тысячелетие первого упоминания в летописи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, к подготовке празднования юбилейной даты в июне 2021 года уже приступили муниципальные власти и комитет по культуре Псковской области.

На сегодня уже разработан проект программы праздничных мероприятий, которая рассчитана на три дня и включает в себя большое количество событий, в число которых также входят традиционный фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой и историческая реконструкция.

Далее рабочие группы проработают вопрос информационного освещения мероприятий, окончательно доработают программу праздничных мероприятий и составят схему праздничных пространств.

Кроме того, участники выездного заседания в Усвятах также обсудили вопросы сохранения и дальнейшего использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом Родзянко». Руководитель муниципалитета Дмитрий Петров представил проект обустройства в здании усадьбы многофункционального культурно-образовательного и музейно-экскурсионного центра «Усвято». Подобный объект, по словам главы района, позволит дать новый импульс развитию муниципалитета и поселка, разнообразить воспитательную работу с подрастающим поколением, а также привлечь туристов. Участники совещания положительно оценили представленные предложения по развитию усадьбы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Индекс возобновления работы ресторанов в России достиг 84,2%
03 августа 2020
Индекс возобновления работы ресторанов в России достиг 84,2%
ВИДЕО: Как происходит эксгумация останков на месте бывшего концлагеря в Моглино
03 августа 2020
ВИДЕО: Как происходит эксгумация останков на месте бывшего концлагеря в Моглино
Последние останки подняли из раскопов в Моглино (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 августа 2020
Последние останки подняли из раскопов в Моглино (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Более 6 тысяч электронных заявлений подали на поступление в ПсковГУ
03 августа 2020
Более 6 тысяч электронных заявлений подали на поступление в ПсковГУ
В России снизили первый взнос по ипотеке до 15%
03 августа 2020
В России снизили первый взнос по ипотеке до 15%
Более тысячи человек заражены коронавирусом в Пскове
03 августа 2020
Более тысячи человек заражены коронавирусом в Пскове
За сутки от коронавируса в России умерли 79 человек
03 августа 2020
За сутки от коронавируса в России умерли 79 человек
Останки 29 красноармейцев обнаружили в захоронении в Моглино
03 августа 2020
Останки 29 красноармейцев обнаружили в захоронении в Моглино

Идет загрузка...