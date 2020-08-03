Трёхдневную праздничную программу подготовят к тысячелетию Усвят

13:47, 03 августа 2020, ПАИ

В следующем году поселок Усвяты отметит тысячелетие первого упоминания в летописи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, к подготовке празднования юбилейной даты в июне 2021 года уже приступили муниципальные власти и комитет по культуре Псковской области.

На сегодня уже разработан проект программы праздничных мероприятий, которая рассчитана на три дня и включает в себя большое количество событий, в число которых также входят традиционный фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой и историческая реконструкция.

Далее рабочие группы проработают вопрос информационного освещения мероприятий, окончательно доработают программу праздничных мероприятий и составят схему праздничных пространств.

Кроме того, участники выездного заседания в Усвятах также обсудили вопросы сохранения и дальнейшего использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом Родзянко». Руководитель муниципалитета Дмитрий Петров представил проект обустройства в здании усадьбы многофункционального культурно-образовательного и музейно-экскурсионного центра «Усвято». Подобный объект, по словам главы района, позволит дать новый импульс развитию муниципалитета и поселка, разнообразить воспитательную работу с подрастающим поколением, а также привлечь туристов. Участники совещания положительно оценили представленные предложения по развитию усадьбы.