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Общество

600 участков могут получить дачники в Псковской области бесплатно

Фото Дарьи Хватковой.

Бесплатно дачники могут получить 600 участков в Псковской области. Об этом сообщила председатель Общественной комиссии по садоводствам Анна Войченко, пишет «АиФ-Псков».

Анна Войченко рассказала, что из-за пандемии люди испугались, что может начаться кризис и голод. Весной люди начали сажать овощи, рассчитывая на урожай в случае отсутствия зарплаты.

«Народ побежал получать земельные участки и бесплатно, и выкупать уже готовые дачи. За месяц в садоводства под управлением комиссии поступило 53 заявки с просьбой предоставить участок. И в товарищества параллельно было около 150 заявок. Также мы знаем, что достаточно много участков покупали. Например, в СНТ «Надежда», где около 900 участков, рассказали, что в начале лета добавилось двадцать новых дачников. Такого никогда не было», - добавила Анна Войченко.

Сейчас в регионе свободно более 1 500 участков, 600 из которых – бесплатные, которые можно получить в десяти товариществах на территории Псковского района.

«К обработке участка можно приступить сразу, не ждать, пока будут оформлены документы о праве собственности», - сообщила собеседница.

При этом участок может получить как житель областного центра, так и иногородний житель.

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