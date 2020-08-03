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Общество

В населённых пунктах Гдовского района с 4 по 7 августа будут отключать электричество

Ремонтные работы в Гдове и Гдовском районе запланированы на период с 3 по 8 августа, в связи с этим в населённых пунктах муниципалитета будут отключать электричество, сообщается на сайте администрации.

4 августа подачу электроэнергии приостановят в деревнях Ямм, Подложье, Блынки, Подсосонье, Гверездка, Щепец, Зуево, Котельно, Крапивно, Ульдига, Кюровщина, Мошки, 5 и 6 августа – в деревне Ямм, 7 августа – в деревнях Ореховцы, Гашково, Замошье.

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