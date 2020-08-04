0
11:05
Более 1 млн пассажиров перевезли «Ласточки» в Псковской области
10:57
Юлия Пересильд призналась, что огородничает как профи
10:53
За сутки в Псковской области выздоровевших после COVID-19 в шесть раз больше, чем заболевших
10:53
3839 человек заражены коронавирусом в Псковской области
10:31
Псковская область лидирует в списке регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
10:29
Три модельные библиотеки появятся в Псковской области в 2021 году по нацпроекту «Культура»
10:11
Сушёные фрукты и овощи из Аргентины прошли фитосанитарный контроль в Псковской области
Еще новости
Общество

Испытание вакцины от коронавируса на детях начнётся в начале 2021 года

Фото: Андрей Степанов.

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от коронавируса на детях в январе-феврале следующего года: после окончания испытания на взрослых. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

Глава исследовательского центра отметил, что институт никогда не проводил испытания на детях, поэтому сейчас готовится документация. «Педиатры знают эти особенности, и вместе с ними мы сейчас пишем пакет документов, который представим в Минздрав, чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых», - сказал Александр Гинцбург.

По его словам, тестирование начнут зимой, так как третья фаза испытаний вакцины от коронавируса на взрослых займет около пяти месяцев. В ней будут участвовать около двух тысяч пациентов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о завершении клинических испытаний вакцины и сообщил, что массовую вакцинацию хотят запустить в октябре. В первую очередь прививки будут делать представителям «особых групп», в частности медикам и учителям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
За сутки в Великих Луках коронавирусом не заразился ни один человек За сутки в Псковской области выздоровевших после COVID-19 в шесть раз больше, чем заболевших 3839 человек заражены коронавирусом в Псковской области В Пскове количество заражённых коронавирусом достигло 1183 Псковская область лидирует в списке регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 В Псковской области от коронавируса скончались 55 человек Испытание вакцины от коронавируса на детях начнётся в начале 2021 года 18,2 млн человек в мире заразились коронавирусом Под наблюдением из-за коронавируса находятся более 247 тысяч россиян Названа возможная причина второй волны COVID-19 в России
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Более 1 млн пассажиров перевезли «Ласточки» в Псковской области
04 августа 2020
Более 1 млн пассажиров перевезли «Ласточки» в Псковской области
Юлия Пересильд призналась, что огородничает как профи
04 августа 2020
Юлия Пересильд призналась, что огородничает как профи
За сутки в Псковской области выздоровевших после COVID-19 в шесть раз больше, чем заболевших
04 августа 2020
За сутки в Псковской области выздоровевших после COVID-19 в шесть раз больше, чем заболевших
3839 человек заражены коронавирусом в Псковской области
04 августа 2020
3839 человек заражены коронавирусом в Псковской области
Псковская область лидирует в списке регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
04 августа 2020
Псковская область лидирует в списке регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Три модельные библиотеки появятся в Псковской области в 2021 году по нацпроекту «Культура»
04 августа 2020
Три модельные библиотеки появятся в Псковской области в 2021 году по нацпроекту «Культура»
Сушёные фрукты и овощи из Аргентины прошли фитосанитарный контроль в Псковской области
04 августа 2020
Сушёные фрукты и овощи из Аргентины прошли фитосанитарный контроль в Псковской области
Псковская прокуратура проверяет информацию о разливе мазута в посёлке Серёдка
04 августа 2020
Псковская прокуратура проверяет информацию о разливе мазута в посёлке Серёдка

Идет загрузка...