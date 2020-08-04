Испытание вакцины от коронавируса на детях начнётся в начале 2021 года

10:23, 04 августа 2020, ПАИ

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от коронавируса на детях в январе-феврале следующего года: после окончания испытания на взрослых. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

Глава исследовательского центра отметил, что институт никогда не проводил испытания на детях, поэтому сейчас готовится документация. «Педиатры знают эти особенности, и вместе с ними мы сейчас пишем пакет документов, который представим в Минздрав, чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых», - сказал Александр Гинцбург.

По его словам, тестирование начнут зимой, так как третья фаза испытаний вакцины от коронавируса на взрослых займет около пяти месяцев. В ней будут участвовать около двух тысяч пациентов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о завершении клинических испытаний вакцины и сообщил, что массовую вакцинацию хотят запустить в октябре. В первую очередь прививки будут делать представителям «особых групп», в частности медикам и учителям.