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Общество

Учёный заявил о влиянии солнца на борьбу с коронавирусом

Фото: Дарья Хваткова.

Пребывание на солнце способствует выработке и укреплению иммунитета человека, который помогает бороться с коронавирусом. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

«Сейчас такой период, когда солнышко и в Крыму, и в средней полосе греет, и количество витаминов В и А, которые совершенно необходимы и очень способствуют выработке интерферонов нашего врожденного иммунитета, <...> способствует тому, что наш интерферон был выше, чем зимой. Витамины способствуют образованию в нашем организме тех белков, которые РНК коронавируса хватали и уничтожали», - рассказал ученый.

в связи с этим специалист допускает, что в солнечный сезон существует некоторая определенная защита, поэтому количество тяжелых случаев заражения коронавирусом становится меньше и эпидпроцесс не так остро идет, как в зимний или осенний период.

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