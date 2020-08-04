Учёный заявил о влиянии солнца на борьбу с коронавирусом

15:30, 04 августа 2020, ПАИ

Пребывание на солнце способствует выработке и укреплению иммунитета человека, который помогает бороться с коронавирусом. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

«Сейчас такой период, когда солнышко и в Крыму, и в средней полосе греет, и количество витаминов В и А, которые совершенно необходимы и очень способствуют выработке интерферонов нашего врожденного иммунитета, <...> способствует тому, что наш интерферон был выше, чем зимой. Витамины способствуют образованию в нашем организме тех белков, которые РНК коронавируса хватали и уничтожали», - рассказал ученый.

в связи с этим специалист допускает, что в солнечный сезон существует некоторая определенная защита, поэтому количество тяжелых случаев заражения коронавирусом становится меньше и эпидпроцесс не так остро идет, как в зимний или осенний период.