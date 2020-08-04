Необходим единый федеральный закон о приёмных семьях – Елена Бибикова

17:24, 04 августа 2020, ПАИ

В России необходим единый закон о приемной семье для пенсионеров, уверена заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова. Об этом она заявила в эфира ПАИ-live 4 августа.

Елена Бибикова объяснила, что система долговременного ухода предполагает, что человек приходит домой к пенсионеру и помогает, а есть же понятие приемной семьи – для людей, которые нуждаются в постоянном уходе. Гостья эфира отметила, что приемная семья позволяет не отправлять пенсионера в интернат. «В сельской местности это приживётся, особенно в Псковской области», - подчеркнула Елена Бибикова.

Однако период пандемии, по словам спикера, показал, что в России нужен единый федеральный закон о приемной семье, поскольку в разных регионах используют разные подходы к организации этой формы ухода за пенсионерами.