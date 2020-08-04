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Общество

Псковская область ждёт 215 млн рублей на квартиры детям-сиротам

Десять регионов, включая Псковскую область, получат дополнительную материальную поддержку, в частности, Псковская область ожидает 215 млн рублей. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова в эфире проекта ПАИ-live 4 августа.

По словам Елены Бибиковой, в регионе есть проблема с обеспечением жильем  детьей-сирот, которые выпускаются из детских домов, — несколько десятков человек стоят на очереди на получение квартиры.

«До 2013 года была практика – детям давали любое жилье, комнату, без удобств. Была принята норма в 2013 году, что детям-сиротам должно быть предоставлено жилье за счет средств региональных бюджетов с поддержкой федерального бюджета.

Елена Бибикова подчеркнула, что сейчас в очереди на получение жилья в Псковской области стоят 2 тыс. 346 детей-сирот.

«В начале июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников уже попросил министра просвещения о том, чтобы ускорили перевод средств. В Госдуме провели совещание в середине июля – сообщили, что  в течение 10 дней деньги будут, но пока их нет. Частично сможем снять очередность. Многие сироты идут в суд.  Проблема серьезная очень», - подчеркнула Бибикова.

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