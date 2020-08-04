0
20:39
Василий Осипов поручил ускорить темпы строительства детсада на улице Алексея Алёхина в Пскове
19:30
Новую спортплощадку открыли возле вечерней школы № 1 в Пскове
19:25
Галина Невалённая передала Детскому фонду коробку канцелярских товаров
18:58
Товары псковских предпринимателей теперь можно купить в одном месте, не выходя из дома
18:41
Три автомобиля столкнулись в Порхове
18:37
Киностудия «Ленфильм» не проводит съёмки в Пскове
18:16
Ветеранам Опочецкого района подарили мобильные телефоны
Еще новости
Общество

«Экопром» рассказал о правилах утилизации крупногабаритных отходов

Фото ООО "Экопром"

Во многих дворах Пскова для сбора крупногабаритных отходов установлены совьмикубовые контейнеры. При их отсутствии накопление КГО осуществляется на специальной площадке либо рядом с местом накопления твёрдых коммунальных отходов, сообщили Псковскому агентству информации в компании «Экопром» – региональном операторе по обращению с ТКО.

«Зачастую в бункерах для КГО и рядом с ними оказываются отходы, которые нужно складировать только в контейнеры для ТКО, – рассказали в компании. – Так, в восьмикубовый контейнер на улице Гецентова, 9 в Пскове вместо крупногабаритного мусора выбрасывают обычные мешки с ТКО. Встречаются и случаи складирования в бункеры строительного мусора, вывоз которого не входит в обязанности регионального оператора».

В «Экопроме» напомнили, что крупногабаритные отходы (КГО) – это мебель, бытовая техника, отходы после текущего ремонта жилых помещений и другие, размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Размещать их нужно в специальном контейнере или на площадке для накопления ТКО либо рядом с контейнерной площадкой.

КГО вывозят спецтранспортом на основании мониторинга, проводимого специалистами регоператора, и заявок, поступающих от управляющих компаний.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Василий Осипов поручил ускорить темпы строительства детсада на улице Алексея Алёхина в Пскове
04 августа 2020
Василий Осипов поручил ускорить темпы строительства детсада на улице Алексея Алёхина в Пскове
Новую спортплощадку открыли возле вечерней школы № 1 в Пскове
04 августа 2020
Новую спортплощадку открыли возле вечерней школы № 1 в Пскове
Галина Невалённая передала Детскому фонду коробку канцелярских товаров
04 августа 2020
Галина Невалённая передала Детскому фонду коробку канцелярских товаров
Три автомобиля столкнулись в Порхове
04 августа 2020
Три автомобиля столкнулись в Порхове
Киностудия «Ленфильм» не проводит съёмки в Пскове
04 августа 2020
Киностудия «Ленфильм» не проводит съёмки в Пскове
Ветеранам Опочецкого района подарили мобильные телефоны
04 августа 2020
Ветеранам Опочецкого района подарили мобильные телефоны
Ситуация с разливом мазута в Серёдке находится на особом контроле Росприроднадзора
04 августа 2020
Ситуация с разливом мазута в Серёдке находится на особом контроле Росприроднадзора
Выбор ПАИ: Лучшие муралы конкурса граффити в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 августа 2020
Выбор ПАИ: Лучшие муралы конкурса граффити в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...