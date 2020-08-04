«Экопром» рассказал о правилах утилизации крупногабаритных отходов

20:00, 04 августа 2020, ПАИ

Во многих дворах Пскова для сбора крупногабаритных отходов установлены совьмикубовые контейнеры. При их отсутствии накопление КГО осуществляется на специальной площадке либо рядом с местом накопления твёрдых коммунальных отходов, сообщили Псковскому агентству информации в компании «Экопром» – региональном операторе по обращению с ТКО.

«Зачастую в бункерах для КГО и рядом с ними оказываются отходы, которые нужно складировать только в контейнеры для ТКО, – рассказали в компании. – Так, в восьмикубовый контейнер на улице Гецентова, 9 в Пскове вместо крупногабаритного мусора выбрасывают обычные мешки с ТКО. Встречаются и случаи складирования в бункеры строительного мусора, вывоз которого не входит в обязанности регионального оператора».

В «Экопроме» напомнили, что крупногабаритные отходы (КГО) – это мебель, бытовая техника, отходы после текущего ремонта жилых помещений и другие, размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Размещать их нужно в специальном контейнере или на площадке для накопления ТКО либо рядом с контейнерной площадкой.

КГО вывозят спецтранспортом на основании мониторинга, проводимого специалистами регоператора, и заявок, поступающих от управляющих компаний.