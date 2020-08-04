Порховичей призвали соблюдать правила пожарной безопасности

21:15, 04 августа 2020, ПАИ

Сотрудники МЧС призвали жителей Порхова соблюдать правила пожарной безопасности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Рейд, целью которого стала профилактика пожаров и гибели людей на них, прошёл в Порхове 4 августа. Сотрудники МЧС распространили памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы «Пожарная безопасность в загородном доме», «Первая медицинская помощь на пожаре».

Также до жителей довели информацию о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб, об обстановке с пожарами на территории Порховского района и об основных причинах пожаров в жилом секторе.

В рамках проводимого рейда соблюдались меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции, был ограничен прямой контакт с гражданами, применялись средства индивидуальной защиты, добавили в пресс-службе.